Телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram странную фотографию. На снимке он предстал перед публикой полностью лысым.

Телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram странную фотографию. На снимке он предстал перед публикой полностью лысым.Иван Ургант даже в новогодние праздники продолжает удивлять, смешить и эпатировать своих поклонников. В очередной раз он буквально взорвал сеть, опубликовав всего одну фотографию.На снимке ведущий держит в руках голубой велосипед. "Ну,Наташка! Представляете, ждал меня под елкой...настоящий #голубойургант. С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! Я быстро...", – подписал он фотографию.Впрочем, внимание общественности оказалось сосредоточено не на подарке, который ведущий получил на новый год, а на нем самом. Дело в том, что на снимке Иван Ургант предстал полностью лысым.Мнение подписчиков на счет этой радикальной смены внешности разделилось. Одни отметили, что он стал мужественнее. Другим же показалось, что такая прическа балагуру-Урганту не очень идет.