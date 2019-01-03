В Абхазии задержаны четверо мужчин, которых подозревают в похищении зарплаты медицинских работников Ткуарчалского района республики.

В Абхазии задержаны четверо мужчин, которых подозревают в похищении зарплаты медицинских работников Ткуарчалского района республики.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу абхазского МВД, разбойное нападение на карету скорой помощи, перевозившую зарплату сотрудников Ткуарчалской районной больницы, было совершено 12 декабря прошлого года в городе Ткуарчал. Было возбуждено уголовное дело.В результате по подозрению в совершении этого преступления были задержаны четверо граждан Абхазии. У них провели обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, предметы камуфляжной форменной одежды и деньги. Кроме того, была обнаружена машина, которой пользовались налетчики.Трое неизвестных в масках и камуфляже 12 декабря 2018 года остановили скорую и, угрожая оружием, похитили 1 миллион 300 тысяч рублей, предназначавшиеся на выплату зарплаты медикам.Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба назвал это преступление возмутительным и пообещал, что роль каждого из злоумышленников будет определена и все виновные понесут наказание. Он взял расследование этого дела под свой личный контроль.