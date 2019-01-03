Ведущего Александра Цекало застали в Риме в компании некоей темноволосой незнакомки. Законная жена артиста Виктория Галушка в этот момент находилась в Москве с детьми. Впрочем, не все стали осуждать его из-за возможной измены.

Ведущего Александра Цекало застали в Риме в компании некоей темноволосой незнакомки. Законная жена артиста Виктория Галушка в этот момент находилась в Москве с детьми. Впрочем, не все стали осуждать его из-за возможной измены.Спутницу Александра Цекало, которая скрасила его досуг в Риме, ранее была замечена в его обществе в Москве. Тогда ведущий не стеснялся демонстрировать чувства к даме: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях, нашептывал что-то на ухо, прикасался губами к рукам, нежно поглаживал.Многие решили, что артист изменяет своей жене, сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. И, раз его застали с той же красоткой уже в другом городе, "ходить налево" он не прекратил, решили наблюдательные эксперты. Однако не все из них решили осуждать артиста.Например, скандально известная блогер Лена Миро предложила своим читателям "если не простить, то понять мужика". Из ее слов выходит, что обманутая жена сама виновата в изменах артиста, поскольку, по мнению блогера, выглядит недостаточно привлекательно."Если есть деньги, возможности, то неужели Алесандро (в душе итальянец) должен хранить верность мадам Хрюшке? Ну, уехал на каникулы в Рим. Вон, как счастливо вышагивает на коротеньких жирных ножках. Ж...а светится аж от счастья -– повезло старичку, разве не прелесть? Папа Свин уехал от мамы Свинки -– хороший сделал подарочек в Новый год Свиньи. Подложил свинью прямо в семейное ложе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объяснила она свою позицию.