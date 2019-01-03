Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции авиаконструктора государственного предприятия Антонов.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции авиаконструктора государственного предприятия "Антонов".Об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба надзорного ведомства на своей странице в Facebook.Отмечается, что 27 декабря в следственный отдел Соломенского управления полиции главного управления Национальной полиции по Киеву поступило заявление об избиении полицейскими сотрудника конструкторского бюро имени Антонова. Мужчину заподозрили в мошенничестве при обмене валюты.В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.Авиаконструктор рассказал журналистам, что при выходе из метро на него напали трое неизвестных, которые обвинили его в валютном мошенничестве. При этом приехавшие на вызов двое полицейских также присоединились к третированию пожилого человека."На меня посыпались удары сзади и по голове… Пятеро кинули и начали бить ногами, как мяч, я крутился, как уж на сковородке", — сказал Ковальский.Затем на него надели наручники и посадили в полицейскую машину. После того, как блюстители порядка осмотрели портфель и содержимое в нем (чертежи), они поняли, что задержали не мошенника.В итоге Ковальский получил сотрясение мозга, ему повредили спину и зуб.