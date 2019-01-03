Местный житель, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил ДТП, в результате которого погиб пассажир.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ и ч.4 ст. 264 УК РФ.По версии следствия весной текущего года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля «Муцубиси Лансер», не справился с управлением, совершив столкновение с деревом на одной из улиц города Коврова. Пассажир, находившийся в автомобиле, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.Фигурант с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение, где в результате химико-токсикологического исследования установлено наличие в его крови алкоголя.В ходе проверки полицейские установили, что ранее водитель был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении ковровчанина было возбуждено уголовное дело.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.4 ст. 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.