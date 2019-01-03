Сотрудники МЧС потушили пожар на складском помещении на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Сотрудники МЧС потушили пожар на складском помещении на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в главном управлении МЧС по Москве.Отмечается, что пожар произошел по адресу Цветочный проезд, дом 2. Пламя охватило деревянный обрешетник одноэтажного складского здания, в котором хранятся канцелярские принадлежности.Экстренно прибывшие по вызову пожарно-спасательные подразделения приступили к борьбе с огнем. В 21:57 возгорание было ликвидировано.Сведений о пострадавших не поступало.