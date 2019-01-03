Часть административного здания обрушилась в Новочеркасске Ростовской области, никто не пострадал.

Часть административного здания обрушилась в Новочеркасске Ростовской области, никто не пострадал.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель главного управления МЧС России по региону.Отмечается, что ЧП произошло по адресу улица Буденновская, 156. Обвалилось 60 метров стены четырехэтажного здания. Та часть дома, где произошел обвал, не эксплуатировалась. Другая часть сдавалась в аренду под развлекательный и офисный центр.Рядом с обрушившейся частью находится действующий боулинг-клуб. Все люди из клуба были быстро эвакуированы.Погибших и пострадавших нет.На месте происшествия работают оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона и областного управления МЧС России.