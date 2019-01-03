Пять кандидатов уже подали свои заявления в ЦИК для регистрации на выборах на пост президента Украины.

Пять кандидатов уже подали свои заявления в ЦИК для регистрации на выборах на пост президента Украины.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в эфире телеканала Newsone.Представители Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что после того, как 31 декабря в стране официально стартовала предвыборная гонка, началась подача документов со стороны соискателей высшего поста.Поданы заявления от бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, правозащитника Владимира Ратуша, лидера социал-демократов Сергея Каплина, экс-руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и бывшего лидера Аграрной партии Виталия Скоцика.Между тем согласно различным социологическим опросам, лидером президентской компании на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.Действующий президент Петр Порошенко пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению экспертов, уровень недовольства населения политикой Порошенко продолжает расти, что ставит под сомнение его выход даже во второй тур голосования.Так, согласно опросу, который провели в центре "Социальный мониторинг" и Украинском институте социальных исследований имени Яременко, Порошенко возглавил первую строчку президентского антирейтинга страны.За него никогда не проголосовали бы 51,9% опрошенных. Для сравнения за Тимошенко не опустят свои бюллетени 28,9% респондентов.В то же время, если бы выборы президента Украины прошли на следующей неделе, то за Тимошенко отдали бы свои голоса 13,4% избирателей. На втором месте — комедийный актер Владимир Зеленский с 10,8%.