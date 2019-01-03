Не менее шести человек погибли в Нью-Дели при взрыве на фабрике вентиляторов.

Не менее шести человек погибли в Нью-Дели при взрыве на фабрике вентиляторов.Как передает ТАСС, об этом сообщил индийский телеканал NDTV, по данным которого восемь человек пострадали, при этом двое из них получили серьезные травмы.Журналисты New Delhi Television Limited проинформировали общественность о том, что по предварительным данным причиной трагедии стал взрыв газового баллона, однако точную причину случившегося можно установить только после разбора завалов.Отмечается, что после взрыва на фабрике вспыхнул огонь, который тушат не менее восьми пожарных расчетов.