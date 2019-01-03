В Тульской области в результате столкновения автобуса Москва - Белгород с грузовой машиной на 212-м километре трассы М-4 Дон пострадали семь человек.

В Тульской области в результате столкновения автобуса "Москва — Белгород" с грузовой машиной на 212-м километре трассы М-4 "Дон" пострадали семь человек.Все пострадавшие — пассажиры автобуса, они доставлены в больницу Узловского района. После осмотра шесть человек были госпитализированы, один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение.В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что детей среди пострадавших нетВ приемном отделении Узловской ЦРБ сообщили, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У остальных – состояние средней тяжести, передает ТАСС.По данным правоохранителей, в автобусе находилось 54 человека. Кроме пострадавших, все остальные продолжили поездку на другом автобусе.На месте ДТП работают специалисты.