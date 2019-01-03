Восточная Европа оказалась в плену зимнего шторма. Непогода бушует в Финляндии, Дании, Австрии, Эстонии и Швеции. Порывы ветра достигают почти 40 метров в секунду.

Восточная Европа оказалась в плену зимнего шторма. Непогода бушует в Финляндии, Дании, Австрии, Эстонии и Швеции. Порывы ветра достигают почти 40 метров в секунду.Вот уж иначе, как дарами моря, такое точно не назвать. Этот контейнер добротный, с плазменными телевизорами, которые осчастливленные жители голландского побережья выносят на руках. Другие попроще, с обувью, игрушками, мебелью, бумажниками и лампочками.Всего 270 боксов с товарами, которые в море из-за сильного шторма потеряло грузовое судно панамской компании. 30 из них вынесло к берегам Голландии.Но телевизоры местных чиновников не беспокоят. Утрачен груз с опасными химикатами. Три контейнера с органическими пероксидами могут нанести непоправимый вред природе. А с нее, пожалуй, хватит и тех товаров, которые уже ушли на морскую глубину. Чиновники призвали жителей тащить с берега не только телевизоры, но и в принципе все, что выбрасывает море. Мусор, в том числе.В Дании из-за непогоды пришлось разбираться не с грузовыми контейнерами, а с грузовыми вагонами. С них во время движения по мосту из-за сильного ветра слетела часть покрытия, и прямо под колеса пассажирского поезда, шедшего по встречному направлению."Мы побоялись ехать в Копенгаген на машине из-за сильного ветра. Но едва мы отъехали от станции, что-то загрохотало, окна в вагоне разлетелись вдребезги, мы попадали на пол", — говорит женщина.Из-за возникшего на путях препятствия машинисту пришлось применить экстренное торможение. В этот момент за его спиной находилось более 130 пассажиров."Очень печально, что 2019 год начинается с такой трагедии. Шесть человек погибло, 16 получили травмы. Это все очень тяжело. Сейчас мы мысленно с семьями погибших", — говорит министр юстиции Сорен Полсен.Во власти непогоды оказалась и Финляндия, ее территорию захватил шторм Аапели. В некоторых частях страны порывы ветра достигали 32 метров в секунду. Работа мобильной связи нарушена, также, как и электроснабжение, в 160 городах. Более 80 тысяч домохозяйств остались без света. На финском побережье фиксируют 8 метровые волны. Отразилась непогода и на движении поездов, в том числе следующих из Санкт-Петербурга. Движение пока не отменяют, но задержка уже составляет более 20 минут. Финские спасатели работают в усиленном режиме.В Эстонии из-за шторма нарушено паромное сообщение, также, как и работа аэропорта. Десятки рейсов на вылет задержаны, а прибывающие самолеты из Риги, Берлина и Копенгагена развернулись для посадки в другой воздушной гавани.В Австрии же к шквалистому ветру в 110 километров в час добавился еще и снегопад. Экстренные службы предупреждают об опасности схода лавины, однако любителей горнолыжного спорта это не останавливает.