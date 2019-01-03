Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 82 километрах от необитаемого острова Бристол у берегов архипелага Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 82 километрах от необитаемого острова Бристол у берегов архипелага Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала Геологическая служба США.Отмечается, что очаг подземной стихии располагался на глубине 133,4 километров.Данных об угрозе цунами не поступало.Архипелаг расположен вдоль Южно-Сандвичевого желоба и является частью Южно-Антильского хребта. Островная дуга расположена в сейсмически активной зоне. Также на островах имеются действующие вулканы.