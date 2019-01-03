Популярная певица не оставляет занятий спортом даже в праздники. Пройти 15 километров на лыжах для нее – в порядке вещей. Но иногда случаются неожиданные встречи.

Популярная певица не оставляет занятий спортом даже в праздники. Пройти 15 километров на лыжах для нее – в порядке вещей. Но иногда случаются неожиданные встречи.Загородный дом Варвары находится далеко от Москвы – в Тверской области. Леса тут дикие, и звери в них водятся серьезные. Сейчас, слава богу, спят хотя бы медведи. А вот лоси в это время года вовсе не миролюбивы.С одним таким зверем во время прогулки и встретилась Варвара. Она не знала ,что люди в это время не должны приближаться к лосям из-за опасности получить копытом и из-за трепетного отношения животных к корму."Это был кошмар, я едва смогла оторваться от сохатого, который долго за мной бежал", – с дрожью в голосе рассказала "Дни.Ру" взволнованная певица.Муж певицы Михаил пообещал выдать ей ружье, поскольку, несмотря на обилие диких зверей в Тверской области, Варвара намерена продолжить ежедневные прогулки по лесу."Зимой взрослому лосю требуется до 15 килограммов корма, а найти его очень сложно, – рассказал "Дни.Ру" зоолог - В это время года лоси напряжены и капризны, ведь им нужно пробиться через глубокий снег, чтобы найти еду. Лоси быстро бегают, развивая скорость до 56 километров в час. А если человек приблизится к молодым лосятам, то взрослые животные в ту же минуту бросятся на потенциального обидчика их детенышей.Лоси мгновенно разбегаются и бьют обидчика мощными рогами. Несколько лет назад в столичном парке Лосиный остров животное подбежало к молодому человеку и нанесло удар копытом и после сбежало. В больнице у него выявили сотрясение головного мозга и ушиб, после чего направили в нейрореанимацию. Так что Варваре крупно повезло".