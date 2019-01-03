Желтые жилеты
во Франции, болезненный развод Британии с Брюсселем, хромая утка Меркель в
Германии… Европу в наступившем году ждут великие потрясения. Евросоюз как
объединяющий Старый Свет стержень постепенно теряет свою мощь – старушка Европа
кряхтит, но пока еще живет.
"Желтые жилеты"
во Франции, болезненный развод Британии с Брюсселем, хромая утка Меркель в
Германии… Европу в наступившем году ждут великие потрясения. Евросоюз как
объединяющий Старый Свет стержень постепенно теряет свою мощь – старушка Европа
кряхтит, но пока еще живет.
Серьезным
ударом по президенту Франции стали массовые акции протеста, охватившие страну
под конец 2018 года. Эммануэль Макрон был в одном шаге от отставки и ухода в
политическое небытие. Ценой неимоверных усилий его команде удалось удержать Пятую
республику от сползания в пропасть.
Но "желтые
жилеты", требовавшие снижения цен на топливо, на время затаились. По сути, их
требования Макрон не выполнил, пообещав только поднять зарплаты и социальные
выплаты. Дорогой бензин может еще выстрелить, особенно, если зима в Европе выдастся
холодной.
И пусть даже Национальное
собрание Франции поддержало законопроект с предложениями президента по выходу
страны из кризиса, но падающую французскую экономику депутаты вряд ли смогут
остановить. А она – как отражение в зеркале социальной напряженности во
Франции. Дефицит бюджета заложен в 3% от ВВП и связан он, в первую очередь, с щедрыми
обещаниями Макрона, который пошел на уступки протестующим.
Эксперты не
исключают, что Франция в 2019 году может стать самой горячей точкой Европы,
откуда как метастазы расползутся протестные настроения. И тогда Евросоюзу
придется привыкать к жизни на вулкане, ведь в его составе немало стран, в
которых уровень жизни намного ниже, чем во Франции. Взять, хотя бы Болгарию или
Румынию.
Не стоит также
забывать про поток беженцев в Европу, который к Новому году только усилился. Выдержит
ли Франция и остальные страны Евросоюза наплыв людей, которых надо разметить,
накормить, обеспечить работой и социальными пособиями? Стоит напомнить, что
только по официальным данным с 2014 года в Старый Свет перебрались около двух
миллионов беженцев из Африки и с Ближнего Востока. Миграционный кризис накрыл
Европу с головой и страны ЕС при этом до сих пор не могут придти к согласию по
этому вопросу.
Не все ладно и
в Британском королевстве. Болезненный брекзит, который расколол страну
фактически надвое, не сулит ничего хорошего гражданам Туманного Альбиона. Но от
этого шага пострадает не только Великобритания, но и Евросоюз, который
столкнется с серьезными экономическими трудностями. Не исключено, что брекзит
ударит и по всей мировой экономике.
К тому же сам
факт выхода из пока еще более-менее стоящей на ногах организации одной страны,
может привести к эффекту домино: за Лондоном потянутся другие недовольные. И
тогда некогда могущественный Евросоюз, который в 2018 году даже задумался о
создании единой армии, превратится в колосс на глиняных ногах, готовый в любой момент
рухнуть и утащить за собой всю мировую экономику.
Брекзит уже
сейчас оказывает влияние на евро, а когда он весной 2019 года реально состоится,
то станет губительным для единой европейской валюты. Доверие к евро со стороны
инвесторов падает стремительно, зато британский фунт еще никогда не был столь
крепким.
Канцлеру
Германии Ангеле Меркель останется созерцать на все внутриевропейские процессы с
позиции хромой утки – ведь она сама объявила о своем уходе в 2021 году. Вопрос –
досидит ли фрау Меркель до этого срока, ведь ее соратники по партии решили подложить ей свинью в
наступившем годе свиньи.
Руководство ХДС планирует отправить ее в отставку
досрочно: в правительстве и партии сообщили, что разработан некий план, по
которому Меркель не позднее весны 2020 года должна передать полномочия канцлера
Крамп-Карренбауэр. Правда, пока неизвестно – знает ли об этом плане сама
Меркель.
Что касается претензий Украины на
вступление в Евросоюз, о которых президент Петр Порошенко в 2018 году говорил
не менее десяти раз, то тут, как говорится без шансов. "Украина, несмотря на
все обещания Брюсселя, не соответствует
критериям для членства в Евросоюзе, и ее перспективы, пожалуй, даже хуже чем у
остальных кандидатов", – сказал в интервью Dni.Ru
руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег
Иванов.
По мнению политолога, сейчас главная
задача для ЕС – не рассыпаться, потому что все больше стан заявляют о
недовольстве своим положением в Евросоюзе. "Брюссель продолжит работу по
уменьшению своей зависимости от США, что связано, в первую очередь, с
протекционистской политикой Дональда Трампа", – отметил политолог.
Отношения России и ЕС, по мнению наблюдателей, будут развиваться
в наступившем году по инертному сценарию. Активизацию взаимодействия Москвы и
Брюсселя будут сдерживать масштабные внутренние вызовы и системная трансформация Европы после брекзита.
При этом у Евросоюза при продолжающейся турбулентности не останется потенциала
для генерирования каких-то новых инициатив по сотрудничеству с Россией. Так что
ни о какой перезагрузки речи идти не может.