Желтые жилеты во Франции, болезненный развод Британии с Брюсселем, хромая утка Меркель в Германии… Европу в наступившем году ждут великие потрясения. Евросоюз как объединяющий Старый Свет стержень постепенно теряет свою мощь – старушка Европа кряхтит, но пока еще живет.

"Желтые жилеты"во Франции, болезненный развод Британии с Брюсселем, хромая утка Меркель вГермании… Европу в наступившем году ждут великие потрясения. Евросоюз какобъединяющий Старый Свет стержень постепенно теряет свою мощь – старушка Европакряхтит, но пока еще живет.Серьезнымударом по президенту Франции стали массовые акции протеста, охватившие странупод конец 2018 года. Эммануэль Макрон был в одном шаге от отставки и ухода вполитическое небытие. Ценой неимоверных усилий его команде удалось удержать Пятуюреспублику от сползания в пропасть.Но "желтыежилеты", требовавшие снижения цен на топливо, на время затаились. По сути, ихтребования Макрон не выполнил, пообещав только поднять зарплаты и социальныевыплаты. Дорогой бензин может еще выстрелить, особенно, если зима в Европе выдастсяхолодной.И пусть даже Национальноесобрание Франции поддержало законопроект с предложениями президента по выходустраны из кризиса, но падающую французскую экономику депутаты вряд ли смогутостановить. А она – как отражение в зеркале социальной напряженности воФранции. Дефицит бюджета заложен в 3% от ВВП и связан он, в первую очередь, с щедрымиобещаниями Макрона, который пошел на уступки протестующим.Эксперты неисключают, что Франция в 2019 году может стать самой горячей точкой Европы,откуда как метастазы расползутся протестные настроения. И тогда Евросоюзупридется привыкать к жизни на вулкане, ведь в его составе немало стран, вкоторых уровень жизни намного ниже, чем во Франции. Взять, хотя бы Болгарию илиРумынию.Не стоит такжезабывать про поток беженцев в Европу, который к Новому году только усилился. Выдержитли Франция и остальные страны Евросоюза наплыв людей, которых надо разметить,накормить, обеспечить работой и социальными пособиями? Стоит напомнить, чтотолько по официальным данным с 2014 года в Старый Свет перебрались около двухмиллионов беженцев из Африки и с Ближнего Востока. Миграционный кризис накрылЕвропу с головой и страны ЕС при этом до сих пор не могут придти к согласию поэтому вопросу.Не все ладно ив Британском королевстве. Болезненный брекзит, который расколол странуфактически надвое, не сулит ничего хорошего гражданам Туманного Альбиона. Но отэтого шага пострадает не только Великобритания, но и Евросоюз, которыйстолкнется с серьезными экономическими трудностями. Не исключено, что брекзитударит и по всей мировой экономике.К тому же самфакт выхода из пока еще более-менее стоящей на ногах организации одной страны,может привести к эффекту домино: за Лондоном потянутся другие недовольные. Итогда некогда могущественный Евросоюз, который в 2018 году даже задумался осоздании единой армии, превратится в колосс на глиняных ногах, готовый в любой моментрухнуть и утащить за собой всю мировую экономику.Брекзит ужесейчас оказывает влияние на евро, а когда он весной 2019 года реально состоится,то станет губительным для единой европейской валюты. Доверие к евро со стороныинвесторов падает стремительно, зато британский фунт еще никогда не был столькрепким.КанцлеруГермании Ангеле Меркель останется созерцать на все внутриевропейские процессы спозиции хромой утки – ведь она сама объявила о своем уходе в 2021 году. Вопрос –досидит ли фрау Меркель до этого срока, ведь ее соратники по партии решили подложить ей свинью внаступившем годе свиньи.Руководство ХДС планирует отправить ее в отставкудосрочно: в правительстве и партии сообщили, что разработан некий план, покоторому Меркель не позднее весны 2020 года должна передать полномочия канцлераКрамп-Карренбауэр. Правда, пока неизвестно – знает ли об этом плане самаМеркель.Что касается претензий Украины навступление в Евросоюз, о которых президент Петр Порошенко в 2018 году говорилне менее десяти раз, то тут, как говорится без шансов. "Украина, несмотря навсе обещания Брюсселя, не соответствуеткритериям для членства в Евросоюзе, и ее перспективы, пожалуй, даже хуже чем уостальных кандидатов", – сказал в интервью Dni.Ruруководитель Центра урегулирования социальных конфликтов ОлегИванов.По мнению политолога, сейчас главнаязадача для ЕС – не рассыпаться, потому что все больше стан заявляют онедовольстве своим положением в Евросоюзе. "Брюссель продолжит работу поуменьшению своей зависимости от США, что связано, в первую очередь, спротекционистской политикой Дональда Трампа", – отметил политолог.Отношения России и ЕС, по мнению наблюдателей, будут развиватьсяв наступившем году по инертному сценарию. Активизацию взаимодействия Москвы иБрюсселя будут сдерживать масштабные внутренние вызовы и системная трансформация Европы после брекзита.При этом у Евросоюза при продолжающейся турбулентности не останется потенциаладля генерирования каких-то новых инициатив по сотрудничеству с Россией. Так чтони о какой перезагрузки речи идти не может.