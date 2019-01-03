ДТП произошло на мосту через Клязьму

ДТП произошло на мосту через КлязьмуВо Владимире на мосту через Клязьму столкнулись две иномарки. По информации регионального УМВД, вечером 2 января 28-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в Kia.В аварии пострадали пять человек. Пассажиров «Хендая» - мужчин 1988 и 1989 года рождения госпитализировали с различными травмами. Водителю этой машины, а также двум пассажирам Kia - 38-летней женщине и 17-летнему подростку, медицинскую помощь оказали амбулаторно.После случившегося виновник ДТП скрылся до приезда госавтоинспекторов. Спустя несколько часов его задержали в собственной квартире. Выяснилось, что за руль он сел пьяным. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.