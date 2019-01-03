Вместе с правоохранителями и общественниками в гости к ребятам пришел Полицейский Дед Мороз.

Полицейские Владимирской области продолжили участие в благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». В новогодние праздники вместе с правоохранителями в гости к ребятам пришли члены общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне.Визиты Деда Мороза, сотрудников полиции Гороховецкого и Петушинского районов и общественников в социально-реабилитационные центры подарили радость и праздничное настроение мальчишкам и девчонкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ребята с удовольствием готовились к этим встречам: писали письма со своими желаниями, разучивали новогодние стихи и песни, готовили праздничные наряды, украшали помещения. В ходе мероприятий полицейские напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в быту и на дорогах, а затем вместе с представителями общественных советов и детьми закружились в веселом хороводе вокруг красавицы елочки. Вручая новогодние подарки, правоохранители и общественники нашли особые слова поддержки для каждого ребенка. Счастливые улыбки на лицах детей подтверждают, что праздник, устроенный полицейскими, запомнится ребятам надолго.Для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Собинскому району, сотрудники полиции совместно с председателем общественного совета организовали и провели экскурсию в музей отдела. Ребята узнали об истории районной полиции и ее героях. Поздравляя подростков с Новым годом и вручая им сладкие гостинцы, правоохранители не забыли пожелать ребятам быть законопослушными.Вместе с Дедом Морозом, с ролью которого отлично справился председатель общественного совета при ОМВД России по Вязниковскому району, на оживленных улицах районного центра полицейские поздравили с новым годом пешеходов, водителей и их пассажиров, а также напомнили участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил. Кроме традиционных сладких подарков, вместе с пожеланиями здоровья, счастья и безопасных дорог, участникам дорожного движения были вручены световозвращающие браслеты. Водители и пешеходы пообещали Деду Морозу всегда быть внимательными на дорогах и отметили, что акция правоохранителей подарила радость и подняла настроение не только детям, но и взрослым.