Хозяин саратовского кафе, где в конце 2018 года 20 человек отравились суши, согласно решению суда, в качестве компенсации обязан выплатить пострадавшим 205 тысяч рублей, а также штраф в размере более 113 тысяч рублей.

Хозяин саратовского кафе, где в конце 2018 года 20 человек отравились суши, согласно решению суда, в качестве компенсации обязан выплатить пострадавшим 205 тысяч рублей, а также штраф в размере более 113 тысяч рублей, передает ТАСС.Ранее стало известно, что в одном из кафе Саратова 20 человек, среди которых двое детей, отравились суши. Суд на два месяца приостановил работу заведения.Как говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора по Саратовской области, юрлицо признано виновным по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.По информации Роспотребнадзора, с заявлениями о защите прав потребителей обратились 10 человек, ранее госпитализированных с сальмонеллезом.