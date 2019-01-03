С 6 января начинается лунный месяц Водолей, который продлится до 5 февраля. Традиционно считается, что этим месяцем управляет Сатурн, а помогает ему мятежный Уран, который, кстати, нагнетает революционные настроения в обществе, отвечает за глобальные изменения и влияет на энергетику.

С 6 января начинается лунный месяц Водолей, который продлится до 5февраля. Традиционно считается, что этим месяцем управляет Сатурн, а помогаетему мятежный Уран, который, кстати, нагнетает революционные настроения вобществе, отвечает за глобальные изменения и влияет на энергетику.Прогноз на месяц Водолей для "Дни.ру" составила личный астролог звезд ибизнесменов .ОВЕНВ этом месяце вы почувствуете себяочень уверенно, даже воинственно, и действительно будете готовы к вызовамМарса, который оказывает сильное влияние на вас в первой половине месяца. Вам будет сопутствовать необыкновенноевдохновение, это время больших планов! Остерегайтесь неожиданных реакций состороны окружения в этом месяце, поскольку на вас также оказывает давлениеУран. Что бы ни происходило, сохраняйте спокойствие, боритесь и будьтепоследовательны. Ваши проблемы решатся в ближайшее время. Внимательнееотнеситесь к финансовым делам, в это время особенно вероятны ошибки. ПосколькуВенера находится в квадратуре к вашему знаку в Козероге, то лучшие друзья влюбви – простота и смирение.ТЕЛЕЦОтличное время для удачных финансовыхпроектов, но вы должны отойти от привычных схем. Пришло время заложитьфундамент – понять, какую карьеру вы на самом деле хотите построить. Наконец-топоявится возможность изменить то, что вы давно собирались: все отжившее сейчаскак красная тряпка для быка. Прошлое должно остаться в прошлом. Отправляйтесьна поиски новых проектов и приключений. Венера, управитель вашего созвездия,будет толкать на ревность, но не поддавайтесь, это чувство может испортить дажелучшие из отношений.БЛИЗНЕЦЫВ этом месяце вас ждет множествоновых контактов и отличные возможности для совместной работы. Новые знакомые подарятневероятные знания, но для того, чтобыполучить их, вам надо будет научиться слушать. Пришло время инвестировать всобственные ресурсы, в те вещи, в которые вы по-настоящему верите. Держитесьподальше от больших драм, и пусть ветер укажет вам верное направление. Возможно, вы наладите контакты с некоторыми родственниками, с которыми были вссоре, и получите их поддержку. В любви ожидаются взлеты и падения, разногласияи споры. Это время отлично подойдет для того, чтобы прояснить ситуацию, ностарайтесь не принимать поспешных решений.РАКДвигайтесь медленно, но верно. Помните о терпении и тщательности. В этом месяце вы можете совершить настоящийдуховный прыжок, космос будет способствовать полному обновлению. Вы не всегдабудете чувствовать себя комфортно из-за некоторых конфликтов, которые, какбудет казаться, угрожают безопасности. Однако сейчас вашу уверенность можетукрепить только то, что вы сами встанете на свою защиту. В этом месяце выможете заработать круглую сумму. В любви старайтесь бороться за то, чего выхотите больше всего. В будущем вас ждет множество благословений. Если выодиноки, то воспользуйтесь этим шансом!ЛЕВПоскольку Водолей – это ваша обратная сторона, высвободите свою силу и энергию, и тогда вы приумножите их!Пришло время пересмотреть все отношения, ведь теперь вы сияете ярче. Старайтесьне переусердствовать, придерживайтесь консервативных инвестиций. Любовь спервого взгляда в это время может быть обманчива: не верьте своим глазам. У васдолжна быть предельная ясность относительно того, что вы хотите дать, а что желаетеполучить в любовных отношениях.ДЕВАВаше поле боя в этом месяце – это карьера. Возможно,придется вступить в соревнование с кем-то из коллег. Главное, сохраняйте терпение,не надо бурных реакций, поскольку вы особенно склонны к осуждению именносейчас. Доверяйте вселенной и плывите по течению. Скоро вы увидите ситуацию со всей ясностью и поймете, когда вам нужно придерживаться чего-то, а когдаотпускать. Сделайте любимому человеку сюрприз. Отправляйтесь в путешествие,которое укрепит вашу любовь.ВЕСЫНовые партнеры и новые паттерны будутснова и снова появляться в вашей жизни, чтобы остаться на долгое время. Нестоит выступать от лица тех, в ком вы не уверены. Несмотря на то, что всплывутнекоторые проблемы, связанные с лояльностью и уверенностью, вы будете оченьсильны. Это время – фантастическая возможность для вас переоценить всеотношения, в особенности отношения с самим собой. Найдите время на то, чтобыснять стресс. Не стоит приносить рабочие проблемы домой, чтобы не создаватьлишних сложностей.СКОРПИОНПрямо сейчас Венера находится вКозероге, земная энергия которого в сочетании с вашей целенаправленной силойпоможет свернуть горы. Пришло время оглянуться назад, чтобы пересмотреть инемного реорганизовать свою жизнь. Используйте это время правильно: восстанавливайте,а не манипулируйте. Примите мысли и воспоминания о прошлом, и вы сможетепостроить новую жизнь с большей страстью. Сейчас у вас есть шанс превратитьнегативный опыт в настоящее благословение! Помните, что не стоит давать волюсвоей ревности. Не стоит искать добра от добра. Это отличное время для того,чтобы окунуться в любовь с головой. Определенно вам не будет скучно.СТРЕЛЕЦЮпитер будет превозносить вас,добавляя самоуверенности. Он не стоит отрываться от реальности. Постарайтесьнайти твердую почву под ногами. В этом месяце ищите поддержки у земных знаков,которые смогут гармонизировать вас и дать хороший совет. Вселенная способствуетпогружению в себя и осознанию значимости собственной жизни. Как известно, вылюбите путешествовать, но в этом месяце ваши путешествия должны быть скореевнутренними. Тогда вы сможете больше узнать о себе, что поможет лучшеориентироваться. В личных отношениях что-то явно назревает, потому будьте вовсеоружии.КОЗЕРОГСатурн делает вас сильнее, а вашвзгляд на жизнь более ясным и четким. Не стоит концентрироваться на том, кактрудно чего-то достичь, и как много времени на это уходит. Когда Марс находитсяв вашем знаке, вы становитесь очень воодушевлены, практически неудержимы. Вы наверном пути, развивайте инновационные направления, используйте ваши таланты иресурсы. В любви постарайтесь раскрыть свой внутренний романтизм. Пришло времяпочувствовать свободу и проявить свою истинную натуру.ВОДОЛЕЙВы – звезда этого месяца! Выначинаете глубже понимать себя, что не может не радовать. Это время для того,чтобы раскрыть свой замечательный потенциал, любить и ценить самих себя в этихизменениях. Мечтайте о большем, устройте революцию в своей жизни! В работеставьте новые цели, но убедитесь, что ваши коллеги на одной волне с вами. Еслиговорить о личном, то пришло время показать партнеру, что вы заботитесь о нем,и укрепить вашу связь.РЫБЫПродолжайте строить планы до началамарта, времени перехода на новый уровень. Работать вы будете с большимвдохновением, источая яркий свет. Посколькувы особенно чувствительны и интуитивны в этом месяце, нужно позаботиться оличных границах – пока вы уязвимы. Распоряжайтесь деньгамис умом, пользуйтесь профессиональными советами. Это время, когда ваша любовьможет выйти на следующий уровень. Не беспокойтесь, вы сами поймете, когданаступит нужный момент.