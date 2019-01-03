С 6 января начинается лунный месяц Водолей, который продлится до 5
февраля. Традиционно считается, что этим месяцем управляет Сатурн, а помогает
ему мятежный Уран, который, кстати, нагнетает революционные настроения в
обществе, отвечает за глобальные изменения и влияет на энергетику.
С 6 января начинается лунный месяц Водолей, который продлится до 5
февраля. Традиционно считается, что этим месяцем управляет Сатурн, а помогает
ему мятежный Уран, который, кстати, нагнетает революционные настроения в
обществе, отвечает за глобальные изменения и влияет на энергетику.
Прогноз на месяц Водолей для "Дни.ру" составила личный астролог звезд и
бизнесменов .
ОВЕН
В этом месяце вы почувствуете себя
очень уверенно, даже воинственно, и действительно будете готовы к вызовам
Марса, который оказывает сильное влияние на вас в первой половине месяца. Вам будет сопутствовать необыкновенное
вдохновение, это время больших планов! Остерегайтесь неожиданных реакций со
стороны окружения в этом месяце, поскольку на вас также оказывает давление
Уран. Что бы ни происходило, сохраняйте спокойствие, боритесь и будьте
последовательны. Ваши проблемы решатся в ближайшее время. Внимательнее
отнеситесь к финансовым делам, в это время особенно вероятны ошибки. Поскольку
Венера находится в квадратуре к вашему знаку в Козероге, то лучшие друзья в
любви – простота и смирение.
ТЕЛЕЦ
Отличное время для удачных финансовых
проектов, но вы должны отойти от привычных схем. Пришло время заложить
фундамент – понять, какую карьеру вы на самом деле хотите построить. Наконец-то
появится возможность изменить то, что вы давно собирались: все отжившее сейчас
как красная тряпка для быка. Прошлое должно остаться в прошлом. Отправляйтесь
на поиски новых проектов и приключений. Венера, управитель вашего созвездия,
будет толкать на ревность, но не поддавайтесь, это чувство может испортить даже
лучшие из отношений.
БЛИЗНЕЦЫ
В этом месяце вас ждет множество
новых контактов и отличные возможности для совместной работы. Новые знакомые подарят
невероятные знания, но для того, чтобы
получить их, вам надо будет научиться слушать. Пришло время инвестировать в
собственные ресурсы, в те вещи, в которые вы по-настоящему верите. Держитесь
подальше от больших драм, и пусть ветер укажет вам верное направление. Возможно, вы наладите контакты с некоторыми родственниками, с которыми были в
ссоре, и получите их поддержку. В любви ожидаются взлеты и падения, разногласия
и споры. Это время отлично подойдет для того, чтобы прояснить ситуацию, но
старайтесь не принимать поспешных решений.
РАК
Двигайтесь медленно, но верно. Помните о терпении и тщательности. В этом месяце вы можете совершить настоящий
духовный прыжок, космос будет способствовать полному обновлению. Вы не всегда
будете чувствовать себя комфортно из-за некоторых конфликтов, которые, как
будет казаться, угрожают безопасности. Однако сейчас вашу уверенность может
укрепить только то, что вы сами встанете на свою защиту. В этом месяце вы
можете заработать круглую сумму. В любви старайтесь бороться за то, чего вы
хотите больше всего. В будущем вас ждет множество благословений. Если вы
одиноки, то воспользуйтесь этим шансом!
ЛЕВ
Поскольку Водолей – это ваша обратная сторона, высвободите свою силу и энергию, и тогда вы приумножите их!
Пришло время пересмотреть все отношения, ведь теперь вы сияете ярче. Старайтесь
не переусердствовать, придерживайтесь консервативных инвестиций. Любовь с
первого взгляда в это время может быть обманчива: не верьте своим глазам. У вас
должна быть предельная ясность относительно того, что вы хотите дать, а что желаете
получить в любовных отношениях.
ДЕВА
Ваше поле боя в этом месяце – это карьера. Возможно,
придется вступить в соревнование с кем-то из коллег. Главное, сохраняйте терпение,
не надо бурных реакций, поскольку вы особенно склонны к осуждению именно
сейчас. Доверяйте вселенной и плывите по течению. Скоро вы увидите ситуацию со всей ясностью и поймете, когда вам нужно придерживаться чего-то, а когда
отпускать. Сделайте любимому человеку сюрприз. Отправляйтесь в путешествие,
которое укрепит вашу любовь.
ВЕСЫ
Новые партнеры и новые паттерны будут
снова и снова появляться в вашей жизни, чтобы остаться на долгое время. Не
стоит выступать от лица тех, в ком вы не уверены. Несмотря на то, что всплывут
некоторые проблемы, связанные с лояльностью и уверенностью, вы будете очень
сильны. Это время – фантастическая возможность для вас переоценить все
отношения, в особенности отношения с самим собой. Найдите время на то, чтобы
снять стресс. Не стоит приносить рабочие проблемы домой, чтобы не создавать
лишних сложностей.
СКОРПИОН
Прямо сейчас Венера находится в
Козероге, земная энергия которого в сочетании с вашей целенаправленной силой
поможет свернуть горы. Пришло время оглянуться назад, чтобы пересмотреть и
немного реорганизовать свою жизнь. Используйте это время правильно: восстанавливайте,
а не манипулируйте. Примите мысли и воспоминания о прошлом, и вы сможете
построить новую жизнь с большей страстью. Сейчас у вас есть шанс превратить
негативный опыт в настоящее благословение! Помните, что не стоит давать волю
своей ревности. Не стоит искать добра от добра. Это отличное время для того,
чтобы окунуться в любовь с головой. Определенно вам не будет скучно.
СТРЕЛЕЦ
Юпитер будет превозносить вас,
добавляя самоуверенности. Он не стоит отрываться от реальности. Постарайтесь
найти твердую почву под ногами. В этом месяце ищите поддержки у земных знаков,
которые смогут гармонизировать вас и дать хороший совет. Вселенная способствует
погружению в себя и осознанию значимости собственной жизни. Как известно, вы
любите путешествовать, но в этом месяце ваши путешествия должны быть скорее
внутренними. Тогда вы сможете больше узнать о себе, что поможет лучше
ориентироваться. В личных отношениях что-то явно назревает, потому будьте во
всеоружии.
КОЗЕРОГ
Сатурн делает вас сильнее, а ваш
взгляд на жизнь более ясным и четким. Не стоит концентрироваться на том, как
трудно чего-то достичь, и как много времени на это уходит. Когда Марс находится
в вашем знаке, вы становитесь очень воодушевлены, практически неудержимы. Вы на
верном пути, развивайте инновационные направления, используйте ваши таланты и
ресурсы. В любви постарайтесь раскрыть свой внутренний романтизм. Пришло время
почувствовать свободу и проявить свою истинную натуру.
ВОДОЛЕЙ
Вы – звезда этого месяца! Вы
начинаете глубже понимать себя, что не может не радовать. Это время для того,
чтобы раскрыть свой замечательный потенциал, любить и ценить самих себя в этих
изменениях. Мечтайте о большем, устройте революцию в своей жизни! В работе
ставьте новые цели, но убедитесь, что ваши коллеги на одной волне с вами. Если
говорить о личном, то пришло время показать партнеру, что вы заботитесь о нем,
и укрепить вашу связь.
РЫБЫ
Продолжайте строить планы до начала
марта, времени перехода на новый уровень. Работать вы будете с большим
вдохновением, источая яркий свет. Поскольку
вы особенно чувствительны и интуитивны в этом месяце, нужно позаботиться о
личных границах – пока вы уязвимы. Распоряжайтесь деньгами
с умом, пользуйтесь профессиональными советами. Это время, когда ваша любовь
может выйти на следующий уровень. Не беспокойтесь, вы сами поймете, когда
наступит нужный момент.