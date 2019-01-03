1 января 2019 года не стало популярного певца и музыканта Криса Кельми. По неофициальной информации, он умер на от остановки сердца в своем доме в подмосковной деревне Новоглаголево. Кельми было 63 года. Коллеги музыканта скорбят и выражают соболезнования его родственникам и близким.

1 января 2019 года не стало популярного певца и музыканта Криса Кельми. По неофициальной информации, он умер на от остановки сердца в своем доме в подмосковной деревне Новоглаголево. Кельми было 63 года.Для родственников, друзей, поклонников музыканта эта новость стала неожиданной. Все знали о проблемах Кельми с алкоголем, но надеялись, что все образуется.Тем более, всего полтора месяца назад он дал слово, что завязывает с горячительными напитками. Это случилось после трагической смерти его друга – музыканта Евгения Осина. Кельми тогда не скрывал, что испугался за свою жизнь. К сожалению, пагубная привычка победила музыканта.Коллеги Криса Кельми скорбят и выражают соболезнования родственникам и близким музыканта.Автор стихов к знаменитой песне "Замыкая круг", музыку к которой написал Кельми, Маргарита Пушкина вспоминает его добрым, отзывчивым и очень талантливым человеком, передает ТАСС."Крис был моим другом, добрым и отзывчивым человеком... И нашу с ним песню "Замыкая круг", гимн мифическому рок-братству и реквием этому братству, никто не переплюнет. В моей памяти ты останешься красивым парнем с загадочной нордической улыбкой...", — написала Пушкина на своей странице в соцсети."Крис был личностью. Я очень огорчен, что он ушел так глупо. В нашей жизни и так хватает болезней и негатива, но зачем еще ударяться в спиртное?", — сказал народный артист Александр Серов. По его мнению, виной всему оказалась алкогольная зависимость Кельми.Ольга Кормухина, исполнительница хита "Усталое такси", написанного Кельми, считает, что музыканта сгубила невостребованность: "Мало кто может пережить это. Медные трубы — самое трудное, мало кто прошел их и остался в здравом состоянии"."Ошарашен этим известием, неожиданным для меня", — сообщил певец Виктор Салтыков.Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд, знавший артиста, также выразил общее понимание трагедии, случившейся с талантливым человеком: "Да, очень грустное известие. Но на самом деле это было делом времени — последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль".По мнению Фридлянда, многие запомнят Криса Кельми исключительно по программам и ток-шоу, выходившим на экраны последние годы. "А ведь он — это явление в поп- и рок-музыке. Группа "Рок-ателье", многочисленные хиты, "Ленком", "Замыкая круг" и "Ночное рандеву". Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, алкоголика"."В последнее время он отстранился от работы и от компании, вел своеобразный образ жизни, жил по собственному сценарию. Знаю, что у него были какие-то проблемы, но не более того, как и все. Человек сам выбрал себе путь, сам прошел этот путь. Он был талантливым мелодистом. И мог бы еще что-то сделать в этой жизни, если бы обстоятельства не сложились таким образом. Что можно еще сказать… Царствие небесное", — сказал Юрий Лоза."Очень жалко этого парня. Меня с ним многое связывало в творческом плане. Именно Крис познакомил меня с Юрием Чернавским, который впоследствии создал со мной студию "Рекорд". Именно Крис познакомил меня с Марком Захаровым и многими другими. Царствие Небесное Крису. Он был очень хорошим человеком", — поделился воспоминаниями продюсер Андрей Разин.Алексей Глызин не скрывает, что после новости о смерти Кельми пребывает в состоянии шока, но признает, что все дело в алкогольной зависимости: "Последнее время с ним происходили жуткие вещи — алкоголь никому еще не принес пользы. Всегда заканчивается трагедией".На своей странице в Instagram Игорь Акинфеев опубликовал пост с соболезнованиями родным и близким музыканта.Посмотреть эту публикацию в Instagram⚡⚡⚡На 64 году жизни скончался автор хита «Ночное Рандеву» Крис Кельми