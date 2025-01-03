Рассказываем о значимых событиях региона.

Юбиляры областиВ этом году исполнилось 80 лет со дня образования региона как самостоятельной административной единицы.Кроме этого, отмечали тысячелетие Суздаля. Соответственно, внимание муниципальных и региональных структур было нацелено на то, чтобы подготовить город к приёму гостей. Много работы было связано с обновлением дорожной инфраструктуры, пешеходных маршрутов, с возведением мостов, с ремонтом зданий, со строительством новых объектов. Но это не значит, что только в Суздале происходили такие изменения. Область активно участвует в различных программах, в комплексном развитии сельских территорий, в модернизации первичного звена здравоохранения. Поэтому во всех муниципалитетах происходит большая работа, начиная с обновления общественного транспорта и коммунальной техники, с обновления коммунального комплекса и прокладки труб для строительства новых котельных до появления новых зон отдыха, парков в Муроме, Собинке, Киржаче, Александрове, Струнине.Год семьиПо мнению министра образования и молодёжной политики Светланы Болтуновой, год получился ярким и результативным: правительству области и муниципальным образованиям удалось воплотить множество проектов, в том числе с помощью средств федерального бюджета и благодаря нацпроектам. Удалось расширить меры социальной поддержки всех категорий граждан и значительно укрепить базу сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта. В частности, построили четыре школы, в 12 учреждениях провели работы по капремонту, появились три новых «Кванториума», два модульных жилых корпуса и IT-центр в спортивно-оздоровительном центре «Олимп», модельная библиотека в Ковровском районе и школа креативных индустрий в Муроме.Ключевой приоритетОсобое внимание уделяли семьям участников специальной военной операции. Мерами поддержки в этом году воспользовалось более восьми тысяч семей защитников Родины. Несмотря на завершение Года семьи, поддерживать семьи продолжат в рамках нового нацпроекта«Семья».ЭкономикаЭкономическая политика также даёт результаты: темпы роста объё­мов промышленного производства выросли даже больше, чем в 2023 году, – на 9%. Это говорит о том, что все предприятия работают на хорошем уровне загрузки мощностей, люди получают зарплату, у всех есть перспективные заказы, есть предприятия, которые вновь вводят в строй. Совсем недавно совместно с Президентом России открыли крупное предприятие климатического оборудования в особой экономической зоне в Киржаче. В Вязниках заработало ещё одно крупное предприятие компании Valfex, в Ставрове – молочный завод и т. д. На Всероссийском экономическом форуме ответственного бизнеса в Суздале в конце ноября подписали несколько бизнес-соглашений о сотрудничестве, так что впереди тоже большая работа.Великой Победе – 80 летЕщё одна важная дата, к которой начали готовиться уже в этом году, – предстоящее 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.– Мы должны максимально сделать всё, чтобы это событие в течение года было отмечено добрыми мероприятиями, полезными для молодёжи. На днях был представлен областной план мероприятий, где основную часть будут реализовывать профильные министерства и другие структуры. Мы должны внести свою лепту в эту работу. В январе проведём круглый стол, на котором уже детально обсудим план мероприятий и внесём свои предложения, – пояснил член Общественной палаты Анатолий Зотов.