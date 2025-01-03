2024 год стал весьма значимым для образовательной сферы Владимирской области. Какие были достижения, а какие решения властей вызывали споры? В этом материале мы рассмотрим ключевые события,

2024 год стал весьма значимым для образовательной сферы Владимирской области. Какие были достижения, а какие решения властей вызывали споры? В этом материале мы рассмотрим ключевые события, которые сформировали образовательный ландшафт региона. Одно из откровений этого года — «Индекс качества общего образования». Некий рейтинг, опирающийся на исследования и ставший публичным, показал — школы Владимирской области на