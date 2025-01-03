В городе сменился автобусный перевозчик.

В Кольчугино Владимирской области сменился автобусный перевозчик: услуги теперь будут предоставлять ИП Суханова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.На маршруты выйдут 12 современных автобусов марки «ЛиАЗ» и «ПАЗ», которые обеспечат транспортное сообщение на 6 городских и 8 пригородных маршрутах. Также с 9 января возобновит курсирование маршрут №4, который был приостановлен в прошлом году из-за отказа прежнего перевозчика.Напомним, ранее мы писали, что