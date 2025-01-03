Охотничьи инспекторы устанавливают в лесах Владимирской области солонцы – специальные кормушки, в которые закладывают поваренную соль. В основном такая прикормка делается для копытных

Охотничьи инспекторы устанавливают в лесах Владимирской области солонцы – специальные кормушки, в которые закладывают поваренную соль. В основном такая прикормка делается для копытных животных и зайцев, сообщили в пресс-службе Госохотинспекции региона. Соль выступает в качестве минеральной подкормки, которая очень важна для зверей в зимнее время. Минеральные соли необходимы для полноценного протекания физиологических процессов, например, для