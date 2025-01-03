Дом №22 в Перекопском военном городке загорелся поздно вечером 2 января. В 22:55 о происшествии узнали пожарные, сообщает пресс-служба МЧС области. Пламя успело распространиться на 10 квадратов.

Дом №22 в Перекопском военном городке загорелся поздно вечером 2 января. В 22:55 о происшествии узнали пожарные, сообщает пресс-служба МЧС области. Пламя успело распространиться на 10 квадратов. 6 человек спасли специалисты. Еще 15 были эвакуированы. По предварительная информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области