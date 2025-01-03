Сотрудницу одной из госорганизаций во Владимире уволили, потому что она не могла исполнять обязанности по занимаемой ею должности из-за состояния здоровья. Однако женщина это просто так не

Сотрудницу одной из госорганизаций во Владимире уволили, потому что она не могла исполнять обязанности по занимаемой ею должности из-за состояния здоровья. Однако женщина это просто так не оставила и обратилась в суд. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что участвующий в деле прокурор поддержал требование женщины восстановить ее на работе, однако судом первой инстанции в удовлетворении иска