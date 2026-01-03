Кроме путешествия на поезде с паровозом пассажиры смогут поучаствовать в пешеходной прогулке по городу Гусь-Хрустальный.

На протяжении новогодних каникул, с 3 по 11 января, между Владимиром и Гусь-Хрустальным будет курсировать ретропоезд. Пассажиры могут стать участниками уникальной программы, связанной с зимними праздниками.Путешествие стартует из Владимира в 10:00, прибытие в Гусь-Хрустальный запланировано на 12:05. Обратный рейс отправляется в 15:50. Несмотря на использование старинного паровоза, вагоны соответствуют современным стандартам комфорта.Программа пребывания рассчитана на весь день и включает пешеходную экскурсию по городу, во время которой можно увидеть местные достопримечательности. Также предусмотрены посещение музея хрусталя и парка «Сказка», где находятся деревянные скульптуры героев русских сказок.Стоит отметить, что ретропоезд впервые совершил эту поездку во время ноябрьских праздников. Проект понравился жителям Владимира, и его решили повторить в период зимних каникул.