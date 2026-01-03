Сотрудники службы наружного освещения следят за исправностью фонарей в круглосуточном режиме, невзирая на погоду и праздники. Их ежедневная работа позволяет поддерживать городские улицы в

Сотрудники службы наружного освещения следят за исправностью фонарей в круглосуточном режиме, невзирая на погоду и праздники. Их ежедневная работа позволяет поддерживать городские улицы в светлом и безопасном состоянии для пешеходов и водителей. Об этом сообщили в ЦУГД г. Владимира. В ходе последних дежурств специалисты заменили перегоревшие светильники, обновили плафоны и проверили работу праздничной иллюминации. Освещение