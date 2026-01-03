На первом вызове 2026 года Поисково-спасательному отряду города Коврова пришлось отправлять в роддом маму с новорожденным сыном.

Поисково-спасательный отряд Коврова получил первый вызов в новом 2026 году 1 января около часа ночи. Бригада скорой помощи обратилась за помощью через службу 112. Им нужно было переместить женщину с ребенком из квартиры в автомобиль.Прибыв на место, спасатели обнаружили, что молодая женщина родила ребенка дома. Он появился на свет в первый час нового года. Теперь ей и малышу требовалась транспортировка в медицинское учреждение.Спасатели аккуратно, на «мягких» носилках и под наблюдением медиков перенесли женщину и ребенка в карету скорой помощи. Затем они сопроводили их до роддома, помогли доставить маму и сына в медицинское учреждение.К счастью, операция завершилась успешно, и спасатели пожелали новоиспеченной матери и ее сыну крепкого здоровья.