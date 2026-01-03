Рыбак со стажем рассказал о том, где лучше всего рыбачить.

В новогодние праздники застывшая гладь водоемов становится излюбленным местом владимирцев, которых хлебом не корми — дай посидеть с удочкой. Алексей Котмышев из Мурома — рыбак со стажем. Корреспонденту «33Live.Ru» он рассказал о том, где лучше всего рыбачить и что прихватить с собой для хорошего клева.Выбираем водоемОка является главным центром притяжения для здешних любителей рыбалки, в том числе и зимней. Эта река очень богата видовым разнообразием рыбы: лещ, плотва, судак, окунь, ерш, щука, сом, язь, густера, налим, верхоплавка, стерлядь, чехонь.Сама Ока среди рыбаков условно делится на две составляющие: непосредственно на русло, где проходит течение, и на многочисленные заводи и старицы - как со стороны Владимирской области, так и со стороны нижегородских соседей. Например, местные рыболовы часто посещают затон Войковские ямы, что недалеко от «старшего» автомобильного моста, а со стороны Нижегородской области активно ездят на Ефановский и Велетьминский затоны, что ниже Мурома, а также на Карачаровскую старицу, географически раскинувшуюся напротив села Карачарово. Во всех этих затонах зимой вполне можно рассчитывать на ловлю леща, окуня, щуки, ерша, плотвы, судака и верхоплавки.По словам Алексея, примерно тот же видовой состав рыбаки находят и в других местных водоемах. Например, в реке Илевна близ села Панфилово, в Урвановском озере близ села Урваново в сторону Меленок, в водоемах в деревне Казнево.Впрочем, стоит упомянуть о ротане — окунеобразном хищнике, который славится превосходным мясом. Он водится практически в каждом пруду, а зимой в районе Мурома его можно поймать, например, в озере Чабышево или в озере Кривом, что находится в Нижегородской области. Впрочем, отдельные рыболовы ловят ротана прямо в прудах в черте города — эта рыба очень живуча и неприхотлива к местам обитания.Секреты мормышкиНачинающему рыболову вполне можно начать осваивать азы зимней рыбалки именно с Оки, но не с течения, а с затонов. Например, можно поехать на Ефановский или на Карачаровскую старицу.«Течения там нет, поэтому для любительской рыбалки лучше всего подойдет ловля на классическую зимнюю удочку с кивком и мормышкой», — рассказывает Алексей Котмышев.По его словам, оптимальнее всего купить и оснастить сразу несколько удилищ, чтобы не пришлось на холоде заниматься перевязыванием мормышек и кивков. Тут стоит сказать несколько слов о самой зимней удочке.«Лучше всего для ловли в стоячей воде подходят так называемые «балалайки». Эта удочка состоит из катушки, которая одновременно служит ручкой, и хлыстика, на который одевается кивок. Толстая леска не нужна — диаметр 0,08-0,12 мл вполне подойдет.Что до мормышки, выступающей в роли наживки, то их в магазинах много — у начинающего рыбака точно разбегутся глаза от обилия цветов, форм и размеров. «Капельки», «гвоздики», «чертики» — видов полно, однако опыт подсказывает, что лучше всего брать маленькую мормышку с одним крючком. Например, очень хорошие результаты приносит черная «капля» с желтым или красным бисером на загибе цевья», — говорит собеседник.Зачем рыбаку палочкаКогда удилища готовы, остается сложить в рыболовный ящик вещи, прихватить с собой ледобур, мотыля, червя или ручейника, и отправляться на водоем. Наживку не следует складывать в ящик — держите ее в тепле, например, в кармане.«Лучше всего сделать несколько лунок на расстоянии в пару метров друг от друга. Оставшиеся после бурения ледяные крошки можно вытащить из лунки при помощи черпака, но опытные рыбаки часто используют простую деревянную палочку, которой проделывают в крошке небольшое отверстие, достаточное, чтобы опустить мормышку с мотылем под лед. Делается это для того, чтобы не вспугивать рыбу светом, падающим через отверстие во льду».Правила игрыДалее начинается самое интересное — голодная рыба может среагировать на мормышку с мотылем даже без игры, но чаще всего требуется поиграть насадкой, чтобы лещ, плотва, окунь или другой подводный обитатель обратил на нее внимание.«Например, играть можно так: опускаете мормышку на песок, после чего чуть-чуть приподнимаете и два-три раза стучите ей по дну. Затем, колебательными движениями, играя кистью руки вверх-вниз, начинаете медленно приподнимать мормышку все выше. Приподняв на метр от дна или чуть больше, такими же движениями неспешно опускаете ее обратно и проделываете то же самое. По желанию, ловить можно и с полводы, когда мормышка находится между льдом и дном, но играть следует также», — делится Алексей.Впрочем, у каждого рыбака свои секреты, поэтому игра может серьезно отличаться. Если в течение 8-10 минут в лунке поклевок не наблюдается, не ждите чуда — перебирайтесь на соседнюю лунку. К тому времени рыба успокоится после бурения и вернется под лед.Советы бывалого рыбакаПеред выездом на зимнюю рыбалку следует обязательно позаботиться о своем гардеробе. Сейчас зимний рыбацкий костюм можно купить в любом рыболовном магазине, или в магазине спецодежды. Куртку следует выбирать такую, чтобы не пропускала влагу. На ноги лучше всего присмотреть сапоги из пенки, обязательно утепленные внутри. К сапогам стоит взять меховые стельки. Также не лишним будет надеть шерстяные носки.На руки достаточно будет простых перчаток, если ветер не очень сильный. В качестве головного убора подойдет обычная зимняя шапка.Безопасность прежде всегоВыезжать на рыбалку следует только тогда, когда лед уже достаточно прочен. По общему правилу, это как минимум 10 сантиметров. На Оке лучше всего перестраховаться и подождать, пока лед не окрепнет до толщины в 15-20 сантиметров. На этом реке нередко попадаются места, где лед может оказаться более рыхлым и более тонким, касается это не только течения, но и стоячих затонов (на них тоже бывает течение, но очень медленное и почти незаметное).В целях безопасности обязательно возьмите «спасалки» — длинную веревку с гвоздями на концах, которые продеваются в рукава наподобие детских варежек на резинке. В случае ЧП «спасалками» можно более эффективно цепляться за лед, чем голыми руками.