Комиссия будет помогать привлекать съёмочные группы во Владимирскую область.

Во Владимирской области будет создана кинокомиссия. Постановление об этом подписал губернатор Александр Авдеев 26 декабря. Документ уже опубликован и вступил в силу.Новый орган создан для развития и популяризации киноискусства. Основная задача комиссии — создание благоприятных условий для съёмок фильмов в регионе. Она будет помогать привлекать киносъёмочные группы и организовывать процесс производства фильмов.Кинокомиссия станет консультативным органом при региональной власти. Её функции включают сопровождение кинопроектов на всех этапах съёмочного процесса, включая:«Поддержку кинопроектов на всех стадиях производства фильмов во Владимирской области для создания благоприятных условий. Консультацию, информирование и организационную помощь при выборе мест для съёмок, привлечении специалистов и решении других организационных вопросов. Организацию взаимодействия между кинокомпаниями, органами власти, местного самоуправления и другими организациями по вопросам съёмок. Ведение базы данных по местам проживания артистов, организации питания, доступному оборудованию, киностудиям и локациям для обеспечения съёмочного процесса в регионе».Организационные функции комиссии возьмёт на себя региональное министерство культуры. В её состав войдут председатель, заместитель, секретарь и общественные члены.Заседания комиссии будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Участники смогут участвовать как очно, так и дистанционно. Решения будут приниматься большинством голосов.