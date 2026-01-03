Резкое потепление может негативно сказаться на функционировании систем жизнеобеспечения и повысить риск аварий в жилищно-коммунальной инфраструктуре.

Владимирский центр гидрометеорологии сообщил о значительном повышении температуры в регионе.По данным метеорологов, дневные температуры выросли на 10 градусов по сравнению с предыдущими показателями. Среднесуточные значения увеличились примерно на 5 градусов.Специалисты подчеркивают, что такие погодные условия могут негативно повлиять на работу систем жизнеобеспечения и увеличить вероятность аварий в жилищно-коммунальной сфере.3 января в регионе была переменная облачность, небольшой снег, который может привести к образованию гололедицы на дорогах. Юго-западный ветер достигал скорости 5-10 м/с. Ночные и дневные температуры колебались от −6 до −1°C.