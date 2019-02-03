Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 42-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске около 10 лет...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 42-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске около 10 лет за совершение мошенничества.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Как установили сотрудники полиции, в 2008 году подозреваемый в одном из банков оформил кредитный договор на покупку автомобиля, предоставив подложную справку о месте работы и получаемой им заработной плате. После чего злоумышленник продал автомобиль, не осуществив в дальнейшем погашение кредитной задолженности. Денежные средства, полученные от продажи автомобиля, он потратил по своему усмотрению. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.Мужчина был объявлен в федеральный розыск, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22