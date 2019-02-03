В Перми состоялся юношеский чемпионат России по фигурному катанию, победителем которого стал 13-летний Даниил Самсонов. Юный фигурист является воспитанником группы тренера Этери Тутберидзе. По итогам своих выступлений он получил от судей 249,33 балла.

В Перми состоялся юношеский чемпионат России по фигурному катанию, победителем которого стал 13-летний Даниил Самсонов. Юный фигурист является воспитанником группы тренера Этери Тутберидзе.Самсонов по итогам своих выступлений получил от судей 249,33 балла. Стоит отметить, что в произвольной программе он выполнил лутц в четыре оборота и два тройных акселя. Следом за ним расположились Петр Гуменник, набравший 236,72 балла, и Роман Савосин (229,52).Отметим, что Самсонов является одним из самых юных участников первенства России. Именно возраст не позволит ему принять участие в чемпионате мира, на который получают допуск спортсмены от 14 лет.