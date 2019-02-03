Никаких официальных обвинений в ходе суда задержанным в Кабо-Верде российским морякам пока не предъявлено.

Российское посольство сообщило новости об 11 моряках, задержанных в Кабо-Верде, сообщает канал "Россия 24". По данным дипломатов, никаких официальных обвинений им пока не предъявлено. Но суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей​​​.Грузовое судно ESER под Панамским флагом направлялось в Марокко из Южной Америки. Ему пришлось сделать остановку в порту Прая в Кабо-Верде из-за того, что один из членов экипажа скончался. Полицейские, поднявшиеся на борт, обнаружили девять с половиной тонн кокаина в 260 тюках. Экипаж был задержан и доставлен в полицию.