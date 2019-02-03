Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек считает, что слова кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о необходимости производства графитовых бомб на территории страны рассчитаны на не самую интеллектуальную часть населения или на людей без здравого смысла.

Слова кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о производстве графитовых бомб депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал ахинеей, передает РИА Новости.Богословская в эфире украинского радио заявила, что на Украине следует наладить производство графитовых бомб в качестве одной из мер новой стратегии в отношении России. Такие бомбы применяются для вывода из строя высоковольтного оборудования – боеприпасы вызывают короткое замыкание в сети.Бальбек отметил, что впервые видит кандидата в президенты, выступающего "в роли бомбардировщика", а также выразил мнение, что подобные высказывания рассчитаны на людей с низким уровнем интеллекта и не обладающих здравым смыслом.Выборы президента на Украине состоятся 31 марта. В числе 25 кандидатов помимо Богословской – действующий глава государства Петр Порошенко, комик Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.