Бывший полузащитник английского Манчестер Юнайтед и сборной Англии Дэвид Бекхэм получил оповещения о том, что на него подано два иска в суд. Судебное разбирательство касается его футбольного клуба Интер Майами, старт которого в MLS может отложиться.

Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм получил оповещения о том, что на него подано два иска в суд. Судебное разбирательство касается его футбольного клуба "Интер Майами", старт которого в MLS может отложиться.По одному из исков англичанина обвиняют в том, что он предоставил неточные данные в технической документации по строительству стадиона для клуба, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail. По документам общая площадь стадиона составляет 53 га, в то время как по факту стройка занимает 64 га.Помимо этого, Бекхэма попытаются обязать раскрыть личности все своих партнеров по данному проекту. Таким образом, данное судебное дело может отсрочить дебют "Интера" в Главной футбольной лиге США, который намечен на следующий сезон.