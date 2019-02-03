Действующий чемпион мира по версии WBA в полулегком весе российский боксер Дмитрий Бивол выразил желание провести объединительный бой с Сергеем Ковалевым, который накануне победил Элейдера Альвареса и завоевал пояс WBO.

Действующий чемпион мира по версии WBA в полулегком весе российский боксер Дмитрий Бивол выразил желание провести объединительный бой с Сергеем Ковалевым, который накануне победил Элейдера Альвареса и завоевал пояс WBO."Конечно, я хочу проводить бои за титулы и дай Бог, встреча с Ковалевым состоится в будущем, — приводит слова Бивола РИА Новости. – Буду только рад такому поединку, но, если честно, мне все равно, с кем из чемпионов боксировать. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей хотели определенного боя, а я смог бы его дать. Захотят с Ковалевым – буду рад"."С Ковалевым будет легче договориться, потому что он никогда не избегал своих соперников, не прятался и всегда был готов идти ва-банк. Он действительно открыт для боев. Он имеет пояса, готов их и объединять, и защищать".Напомним, что Ковалев победил Альвареса единогласным решением судей, взяв реванш за поражение в их первом очном бое, который состоялся в августе 2018 года.