Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области проводит проверку по факту действий кондуктора, высадившего ребенка из трамвая в сильный мороз. Инцидент произошел в Магнитогорске в январе этого года.

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области проводит проверку по факту действий кондуктора, высадившего ребенка из трамвая в сильный мороз. Инцидент произошел в Магнитогорске в январе этого года.Девочку 13 лет, которая возвращалась из школы, высадил из трамвая 35-го маршрута кондуктор: она передала за проезд купюру в 50 рублей, которая оказалась надорванной. Кондуктор не принял деньги, а высадил школьницу, сказав, что "такую купюру в кассе не принимают", рассказал отец ребенка порталу "74.ру". Девочка позвонила отцу, и тот отпросился с работы, чтобы забрать ее с улицы, а после отправился в депо и написал жалобу на имя директора.Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что Тобольская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с пенсионеркой в Ярковском районе Тюменской области. Женщину высадили из автобуса на остановке, которая находится в трех километрах от ее села. Водитель мотивировал это тем, что там нет остановочного пункта. После пешей прогулки жительница деревни Космакова Евдокия Малыгина подхватила бронхит.