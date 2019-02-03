Певица продолжает делиться с подписчиками в Instagram кадрами с ее отпуска на Мальдивах. На этот раз Вера Брежнева выложила видео с прогулкой по пляжу.

Певица продолжает делиться с подписчиками в Instagram кадрами с ее отпуска на Мальдивах. На этот раз Вера Брежнева выложила видео с прогулкой по пляжу.Вера Брежнева порадовала своих поклонников пикантным видео. Звезда выложила в Instagram свою прогулку по пляжу на Мальдивах топлес.На кадрах обнаженная по пояс певица запечатлена в замедленной съемке. Она прогуливается по песку, пританцовывая. "Оглядываясь назад…" – загадочно подписала свой пост звезда.Большинство ее подписчиков восхитились новым постом. Их поразила грациозность и красота Веры. "Так приятно смотреть на красивых людей", "Грация, красота и… скромность. И это Вера, обожаю", "Вы великолепно выглядите. Браво" – пишут пользователи социальной сети.Впрочем, нашлись и те, кому прогулка Брежневой показалось непристойной. "Вера красивая, но зачем ходить голой?", – недоумевают некоторые.Но звезде к критике и нападкам не привыкать. Практически каждый ее сопровождается довольно противоречивыми отзывами. Сама Брежнева призывает подписчиков не завидовать, а уметь радоваться за других, в том числе и за нее.