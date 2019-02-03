В последний день украинский лидер Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, сообщил в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

В последний день украинский лидер Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, сообщил в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.О своем намерении баллотироваться в качестве самовыдвиженца Порошенко сообщал 29 января.Всего было подано 74 заявки, ЦИК утвердил 28.Выборы президента на Украине с рекордным количеством кандидатов пройдут 31 марта. Согласно данным соцопросов, первое место в рейтинге принадлежит шоумену Владимиру Зеленскому.