Иран в ближайшее время планирует запустить на орбиту новый спутник собственного производства под названием Dousti (Дружба), сообщил министр связи и информационных технологий Исламской Республики Мохаммад Джавад Азари Джахроми. Слова из выступления министра на церемонии по случаю Национального дня космических технологий в Тегеране приводит иранское информагентство Fars.

Иран в ближайшее время планирует запустить на орбиту новый спутник собственного производства под названием Dousti ("Дружба"), сообщил министр связи и информационных технологий Исламской Республики Мохаммад Джавад Азари Джахроми. Слова из выступления министра на церемонии по случаю Национального дня космических технологий в Тегеране приводит иранское информагентство Fars.Спутник Dousti изготовлен Технологическим университетом Шарифа, отметил Джахроми, добавив, что к концу лета нынешнего года должен быть завершен и готов к запуску еще один спутник под названием Zafar ("Победа") — его разрабатывают в Университете науки и технологий. Министр также вновь подчеркнул мирный характер космической программы Ирана, несмотря на обратные утверждения ряда государств.Ранее, в декабре 2018 года, глава Иранского космического агентства (ISA) Мортеза Барари объявил о планах Тегерана выпустить в ближайшие семь лет автономный телекоммуникационный спутник собственного производства. По его словам, предварительные шаги для производства телекоммуникационного спутника уже сделаны — созданы спутники Nahid 1 и Nahid 2.