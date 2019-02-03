В воскресенье в Калужской области после заноса перевернулся автобус, перевозивший детей из Смоленска в Калугу на соревнования.

В воскресенье в Калужской области после заноса перевернулся автобус, перевозивший детей из Смоленска в Калугу на соревнования. Всего в салоне находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МВД, водитель автобуса задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил ПДД и эксплуатации траснпорта.Спасательные работы на месте аварии завершены. Погибли семь человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы 28 человек, среди которых 6 взрослых и 22 ребенка.Спасатели и врачи скорой оперативно помогли пострадавшим и спасли тех, кто был заблокирован в салоне.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова направила бригаду детских хирургов и реаниматологов на место аварии в Бобынинском районе, пишет ТАСС.Родные погибших в ДТП получат выплаты от компании "АльфаСтрахование". Перевозчик был застрахован в ней, рассказали в Национальном союзе страховщиков ответственности. В союзе пообещали упростить процедуру выплат, пишет РИА Новости. Семьям погибших выплатят 2 миллиона рублей плюс 25 тысяч рублей на похороны.Автобус следовал без сопровождения сотрудников ГИБДД, так как организаторы поездки не обращались с заявкой.Трасса на месте ДТП была перекрыта, образовалась огромная пробка. Сейчас открыто движение по одной полосе.