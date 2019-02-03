Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из Республики Корея в рамках договоренностей с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова, несмотря на то, что из бюджета на эти цели выделяются миллиарды долларов.

Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из Республики Корея в рамках договоренностей с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.Трамп посетовал на многочисленность военного контингента — в Южной Корее размещены порядка 40 тысяч американских военнослужащих — и на большие затраты, необходимые на их содержание. Точных цифр президент не привел, но упомянул, что из бюджета на эти цели выделяются миллиарды долларов. Однако возможность вывода военных с территории республики Корея Трамп "никогда даже не обсуждал". Он считает, что Америку можно называть "полицейским мира" и надеется на достижение договоренности с главой КНДР Ким Чен Ыном. Трамп считает, что и северокорейский лидер уже устал от сложившейся ситуации.Планируется, что дата и место проведения новой встречи Трампа и Кима будут озвучены в ближайшие дни. Ранее в прессе высказывались предположения о том, что местом встречи двух лидеров может стать Вьетнам, а дату назначали на конец февраля.США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых в Сингапуре соглашений о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.