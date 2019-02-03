Внезапная смерть рэпера Децла стала настоящим ударом для коллег музыканта. Так, о трагедии высказался фронтмен группы Руки вверх Сергей Жуков.

Внезапная смерть рэпера Децла стала настоящим ударом для коллег музыканта. Так, о трагедии высказался фронтмен группы "Руки вверх" Сергей Жуков.Жуков рассказал телеканалу "360", что смерть коллеги для него стала неожиданной. "Он неделю назад еще выступал у нас в "Руки вверх баре". Это страшно, тем более в таком юном возрасте", – сообщил артист.Музыкант добавил, что на темы здоровья они с Кириллом Толмацким не общались. "Видите как бывает. Так что мои соболезнования всем – и родным, и фанатам", – резюмировал Жуков.Материал дополняется.