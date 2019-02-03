Кому нужны платные путеводители в бесплатных картах, кто выиграл от падения спроса на смартфоны, зачем Mail.Ru нужна еще одна новостная лента и сколько осталось до создания Скайнета? Главные события техносферы за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Кому нужны платные путеводители в бесплатных картах, кто выиграл от падения спроса на смартфоны, зачем Mail.Ru нужна еще одна новостная лента и сколько осталось до создания "Скайнета"? Главные события техносферы за неделю в итоговой программе 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Так получается, что с анонсами новых продуктов уходящую неделю застолбила Mail.Ru Group. Компания действует немного против ветра, выходя с сервисом позже конкурентов. Речь о рекомендательной системе для контента под названием "Пульс".— На этой неделе стало известно, что ФАС подготовила законопроект, предлагающий сделать обязательной предустановку на телефонах, планшетах и компьютерах, которые продаются в России, приложений отечественных компаний.— Второй анонс этой недели от Mail.Ru касается карт. В Maps.me впервые появилась платная услуга для пользователей — они могут купить разработанные специалистами путеводители-гиды.— Каковы оказались итоги прошлого года на рынке смартфонов. Аналитики называют 2018-й "годом, который хочется забыть", а Apple уже готова снижать цены на iPhone в некоторых регионах.— Искусственный интеллект, созданный подразделением Google, одержал очередную победу над человечеством. Теперь — в игре Starcraft II.— Красивые примеры технологической благотворительности: "Яндекс" учредил научную премию имени Ильи Сегаловича, а Apple открыла образовательную программу для создателей приложений.