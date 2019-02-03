За океаном начался очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Завершились восемь встреч. Сент-Луис Блюз благодаря отличной игре Владимира Тарасенко победил в гостях Коламбус Блю Джекетс 4:2.

За океаном начался очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Завершились восемь встреч. "Сент-Луис Блюз" благодаря отличной игре Владимира Тарасенко победил в гостях "Коламбус Блю Джекетс" 4:2.В первом периоде в ворота "Коламбуса", которые защищал не Сергей Бобровский, а Йонас Карписало, побывало две шайбы. Обе были заброшены после передач Владимира Тарасенко. В третьем периоде хозяева отыграли одну шайбу – голевой пас отдал Артемий Панарин. Но"Блюз" снова увеличили отрыв, а Тарасенко забросил уже сам – 1:3. Этот гол российского нападающего стал победным для "блюзменов", выигравших 4:2."Нью-Йорк Айлендерс" принимал "Лос-Анджелес Кингз". На 54 минуте Илья Ковальчук вывел "королей" вперед 2:1. Но "островитяне" тотчас ответили точным попаданием – 2:2. В оставшееся время "Айлендерс" еще дважды зажгли красный свет за воротами "Кингз" и победили 4:2. "Флорида Пантерз" у себя взяла верх над "Вегас Голден Найтс" 3:1. У "пантер" первую шайбу забросил нападающий сборной Финляндии Александр Барков. Евгений Дадонов не смог реализовать буллит, назначенный в ворота "золотых рыцарей"."Детройт Ред Уингз" выиграл в гостях у "Оттава Сенаторз" 2:0. "Торонто Мэйпл Ливз", уступая дома "Питсбургу" 0:2, сумело добиться победы 3:2. "Филадельфия Флайерз" в овертайме одолела "Эдмонтон Ойлерз" 5:4. "Монреаль Канадиенс" также в дополнительное время проиграл дома "Нью-Джерси Дэвилз" 2:3. Самый крупный счет был зафиксирован в матче "Виннипег Джетс" – "Анахайм Дакс" – хозяева площадки победили 9:3.