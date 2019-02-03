Жалкое зрелище, — так прокомментировал церемонию возведения на престол главы новой церковной структуры на Украине, прошедшую в воскресенье, 3 февраля, в Киеве, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

"Жалкое зрелище", — так прокомментировал церемонию возведения на престол главы новой церковной структуры на Украине, прошедшую в воскресенье, 3 февраля, в Киеве, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.Он обратил внимание на невысокий уровень гостей, что, по мнению священника, говорит о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя учредить "новую украинскую церковь"."Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли", — цитирует слова пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси ТАСС.Священник напомнил о прошедших недавно в Москве торжествах по случаю десятой годовщины интронизации патриарха Кирилла и добавил, что "одиночество" Константинопольского патриархата воспринимается однозначно: "никому в мировом православии не нужен раскол".Между тем митрополит Епифаний после своей интронизации обратился к присутствовавшим на церемонии, призвав их церковному единству. "Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монахов и мирян. Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас", — сказал митрополит. Он добавил, что новая украинская церковь открыта для сотрудничества и диалога с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями.Президент Украины Петр Порошенко заявил после церемонии интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, что считает незыблемым принцип независимости церкви от государства. Главный акцент во взаимодействии между ними Порошенко предлагает делать на "взаимном уважении и партнерстве".Церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины прошла в Софийском соборе в Киеве по греческому обряду. На церемонии присутствовали члены украинского правительства, зарубежные представители, около 60 епископов, в том числа посланцы Константинопольского патриархата. Митрополиту Епифанию 3 февраля исполнилось 40 лет.