Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье о начале строительства бетонной стены вокруг сектора Газа. Соответствующее заявление он сделал на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

Началось строительство 6-метровой бетонной стены вокруг сектора Газа. О том, что забор из металлической сетки, отделяющей Израиль от палестинского анклава, будет заменен заградительным барьером, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Политик обратил внимание, что если в Газе не будет спокойствия, Израиль начнет действовать.Досрочные парламентские выборы в Израиле пройдут 9 апреля. Правительство Нетаньяху будет работать до формирования нового правительства, передает ТАСС.