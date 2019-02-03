В Европе продолжаются матчи престижного регбийного турнира – Кубка Шести наций. Стартовый тур континентального первенства продолжился в Дублине, где сборная Ирландии – действующий чемпион КШН, проиграла сборной Англии. Встреча завершилась со счетом 32:20 в пользу Алых роз.

В Европе продолжаются матчи престижного регбийного турнира – Кубка Шести наций. Стартовый тур континентального первенства продолжился в Дублине, где сборная Ирландии – действующий чемпион КШН, проиграла сборной Англии. Встреча завершилась со счетом 32:20 в пользу "Алых роз".Соперники по центральному матчу турнира провели равный первый тайм, но небольшое преимущество в счете осталось все же за англичанами – свисток на перерыв зафиксировал 17:10 в пользу гостей. Во втором тайме регбисты Англии нарастили давление и занесли еще две попытки. Дубль на счету Генри Слэйда. Ответный занос "клеверных" состоялся за минуту до финального свистка и уже ничего толком не решал.Благодаря победе в Дублине англичане набрали 5 очков и теперь занимают вторую строчку в турнирной таблице Кубка Шести наций. Ирландия с нулем баллов располагается на пятом месте. Ее победная серия из шести встреч, в которую также вошла победа над командой Новой Зеландии, прервалась.Возглавляет же таблицу Шотландия, которая в своем матче первого тура обыграла Италию со счетом 33:20.