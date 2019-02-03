Сегодня россиян потрясло трагическое известие. Стало известно, что умер рэпер Децл.

Сегодня россиян потрясло трагическое известие. Стало известно, что умер рэпер Децл.Культовый певец девяностых и двухтысячных Кирилл Толмацкий, известный широкой общественности как рэпер Децл умер от остановки сердца. Трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске.О трагическом известии сообщил отец Кирилла. "Кирилла больше нет", – написал Александр Толмацкий в Facebook.Известно, что во время выступления чувствовал себя отлично, на недомогания не жаловался. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце.Раньше проблем с ним у Толмацкого не было. Теперь родственники ждут экспертизу.родился 22 июля 1983 года. Дебютный альбом музыканта "Кто ты?" разошелся миллионным тиражом. Кирилл Толмацкий является одним из самых известных рэперов в России. За свою музыкальную карьеру он выпустил девять альбом и несколько сотен песен.